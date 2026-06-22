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С 22 июня для туристов вступают в силу новые правила въезда во Вьетнам
Автор:Редакция news.by
Новые правила въезда во Вьетнам начали действовать с 22 июня. Заполнение электронной карты прибытия теперь обязательно для всех туристов, которые прилетают через все международные аэропорты страны, включая Нячанг.
Заполнить карту и получить QR-код для предъявления на погранконтроле нужно на портале Миграционной службы Вьетнама не ранее чем за 72 часа до въезда во Вьетнам. В ней требуется указать паспортные данные, информацию о визе, а также срок и место пребывания во Вьетнаме. Это касается всех иностранцев, которые въезжают по безвизу до 45 дней, а также обладателей электронных виз. Исключение есть для транзитных пассажиров и владельцев дипломатических и служебных паспортов.
Фото: РИА Новости