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S&P прогнозирует рост количества суверенных дефолтов в мире в ближайшие 10 лет
Количество дефолтов по суверенному долгу увеличится в ближайшее десятилетие - прогнозируют аналитики агентства S&P Global Ratings
Связано это с проблемой значительной долговой нагрузки менее богатых стран на фоне высокой стоимости заимствований. Они чаще вынуждены обращаться к процедуре реструктуризации, после чего им присваивают пониженный кредитный рейтинг. А это увеличивает риск повторных дефолтов.
В 2024 году такие страны, как Кения и Пакистан в последний момент избежали дефолта благодаря помощи МВФ. Однако они не могут выйти на рынок облигаций, чтобы рефинансировать свои долговые обязательства, поскольку страны с похожим суверенным рейтингом вынуждены платить по госбондам 10 % и выше.
В 2025 году с той же проблемой рискуют столкнуться Мальдивы и Аргентина.
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