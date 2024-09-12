S&P прогнозирует рост количества суверенных дефолтов в мире в ближайшие 10 лет

Количество дефолтов по суверенному долгу увеличится в ближайшее десятилетие - прогнозируют аналитики агентства S&P Global Ratings

Связано это с проблемой значительной долговой нагрузки менее богатых стран на фоне высокой стоимости заимствований. Они чаще вынуждены обращаться к процедуре реструктуризации, после чего им присваивают пониженный кредитный рейтинг. А это увеличивает риск повторных дефолтов.

В 2024 году такие страны, как Кения и Пакистан в последний момент избежали дефолта благодаря помощи МВФ. Однако они не могут выйти на рынок облигаций, чтобы рефинансировать свои долговые обязательства, поскольку страны с похожим суверенным рейтингом вынуждены платить по госбондам 10 % и выше.