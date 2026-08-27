С чем связан взаимный интерес между Мьянмой и Беларусью? Смотрите в проекте "Блиц"

Мьянма становится все более заметным игроком в Юго-Восточной Азии. Минск - один из внешнеполитических приоритетов Нейпьидо. Политическое доверие между лидерами Беларуси и Мьянмы и схожее видение глобальных процессов стал прочным фундаментом для активизации торгово-экономических связей.

С чем связан взаимный интерес, как выстраивать логистику и от чего зависит реализация договоренностей? Разберемся в авторском проекте "Блиц".

Новая геополитическая партия 27 августа в 19:30 на "Первом информационном", а также на сайте news.by и мультимедийном портале videobel.by.