С февраля 2026 года Польша останется единственной страной ЕС с действующими шахтами

Польша становится последним бастионом угольной эпохи в Европе. С февраля 2026 года страна станет единственной в Евросоюзе, где продолжают добывать уголь. В январе закрылись последние шахты в Чехии.

Хотя дела с угольной отраслью и в самой Польше обстоят не лучшим образом. Добыча угля падает на протяжении десятилетий - за 45 лет объемы сократились примерно в четыре раза.

Сегодня эта отрасль приносит огромные убытки и держится только за счет господдержки. Каждая тонна угля обходится почти в 240 долларов, тогда как продается вдвое дешевле.

Потери угольных компаний за 2025 год превысили 3 млрд долларов, что стало худшим результатом за 30 лет.