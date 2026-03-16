С мая 2026 года Словакия прекратит поставки электричества Украине

Словакия официально прекращает поставки электричества Украине: с мая переток энергии будет полностью остановлен.

Братислава таким образом вводит давно обещанные санкции в ответ на прекращение поставок нефти по трубопроводу "Дружба". Нефть перестала течь в Европу через Украину еще 27 января: с тех пор Венгрия и Словакия требуют возобновления поставок, но в ответ слышат почти издевательские отказы.

Недавно Украина в очередной раз отказалась пускать к себе экспертов из Венгрии для проверки состояния трубопровода: "Дружба", по мнению официального Будапешта, вполне исправна и может возобновить свою работу.