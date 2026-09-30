С живыми разобрались, пора за мертвых - как Латвия воюет с кириллицей, но игнорирует мигрантов

На днях министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что добьется запрета кириллицы на эпитафиях и на могильных плитах в Латвии. Мол, на государственных и муниципальных кладбищах все надписи должны быть только на государственном языке. Это же как бы государственные учреждения, как министерства, ведомства, государственные школы, университеты. Ну, а раз государственные, то и использоваться там должен только государственный язык, то есть латышский.

За треть века партия министра преуспела во многом. Они в стране, где у 40 % жителей родной язык русский, закрыли русские потоки в вузах, затем русские средние школы, русские детские садики. Запретили любое общение и вещание на русском языке на радио и в телевизионном эфире. Запретили русские надписи даже на театре русской драмы в Риге. Дорожный указатель в направлении на Москву и Минск тоже закрасили.

То есть с живыми как бы разобрались, пора браться за мертвых. На кладбище у министра теперь очень много работы. Разломать плиты XVIII века - это вам не хухры-мухры!

Параллельно на днях Министерство внутренних дел того же самого министра - борца с эпитафиями - опубликовало официальную статистику. За первое полугодие 2026 года латвийское государство совершенно добровольно и официально выдало бессрочных видов на жительство для 64 тыс. граждан третьих стран. Только за июнь, например, было 5740.

В процентном соотношении сегодня такие вот приехавшие составляют 3,5 % от населения всей Латвии. Если прикинуть пропорцию приехавших к населению страны, то это то же самое, как если бы в Соединенные Штаты Америки въехали 12 млн человек, а в Великобританию 2,4 млн.

2,4 млн - это две современные Латвии по населению. И они все ни разу не пишут на кириллице: Индия, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка. Они не говорят на понятном латышу русском языке и уж тем более на латышском.

Ну а что же министр? А он молчит. Потому что с 2015 года, после десятилетия обсуждений, Европейский парламент проголосовал за и Еврокомиссия издала директиву относительно такого - Migration Pact. Фундаментальный документ, который обязывает страны Европейского союза принимать граждан третьих стран и размещать их пропорционально на своей территории.

64 тыс. для Латвии за полгода. Демографы посчитали, что такими темпами к 2035 году пропорция коренного и приехавшего населения будет равна 50 % на 50 %.

А помните такого Виктора Орбана в Венгрии? Он там премьер-министром работал. И неожиданно, будучи сверхпопулярным, проиграл выборы. Думаете, из-за того, что он выступал против Украины и был за Россию? Вроде да, он говорил что-то, но при этом же Европейский союз принял 20 пакетов санкций против России, и голос Венгрии, несмотря на риторику, в итоге был за санкции.

А почему тогда элита Европейского союза так возненавидела Орбана? Потому что Орбан был против того самого пресловутого миграционного пакта. Орбан не хотел принимать никаких мигрантов из Пакистана и Бангладеш. И это при том, что по правилам Европейской комиссии за каждый отказ принять такого мигранта страна Евросоюза должна выплачивать штраф в размере 20 тыс. евро за одного человека.

И если умножить 64 тыс. человек в Латвии на 20 тыс. евро, то мы увидим финансовый коллапс Латвийской Республики прямо сейчас. Так и выходит странная картина: министр внутренних дел готов ломать плиты XVIII века и воевать с буквами на могилах, но молчит, когда за полгода в страну заезжает население целого города.