С 15 июня большинство стран Европы откроют границы для туристов

Первые карантинные ограничения сняты в большинстве стран. Курс - на открытые границы. Чехия, Венгрия и Словакия возобновили сообщение между своими странами.В планах - присоединение к договору Польши. Ранее похожие соглашения заключила Австрия со Швейцарией. А уже с 15 июня большинство стран Европы откроют свои границы для туристов.

