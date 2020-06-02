С 15 июня будет отменен запрет для въезда туристов из-за пределов ЕС

Все больше стран начинают открывать свои границы. Но в Евросоюзе пока продолжает действовать общий запрет. Однако уже с 15 июня он будет отменен для въезда туристов из-за пределов ЕС. Его заменят пострановыми ограничениями. Граждане относительно "чистых" государств получат разрешение на въезд на большинство европейских курортов.



С 15 июня Франция, Германия, Австрия и другие страны планируют резко увеличить количество авиаперелетов. Также с этой даты должен исчезнуть пограничный контроль между большим количеством шенгенских государств. А вот Греция с 15 июня будет принимать туристов из 11 стран, которые не входят ни в Евросоюз, ни в Шенген, нокоторые эпидемически безопасные. Австрия отменит требование о тестировании или двухнедельном карантине для всех приезжих.



Возвращение туристов стало одним из основных требований бизнеса. А, чтобы Еврокомиссия не захотела продлить запрет еще на 30 дней, отдельные государства уже застолбили намерение пускать иностранцев из-за пределов ЕС.



