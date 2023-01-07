С 15-й попытки Палата представителей Конгресса избрала нового спикера

В США у здания Верховного суда собрались десятки людей. Поводом стала двухлетняя годовщина штурма здания конгресса. Попытка добиться справедливого пересчета голосов после президентских выборов, в результате которых к власти пришел Джо Байден, привела к беспрецедентным результатам

В столице мировой демократии полиция просто смела толпу протестующих. Пятеро человек погибли, десятки были ранены, тысячи попали под судебные разбирательства. События того дня потрясли миллионы американцев, но только не Джо Байдена. Он даже не смог запомнить, в каком месяце произошел штурм.

В самом Капитолии, наконец, случилось то, чего ждали всю неделю. С 15-й попытки Палата представителей Конгресса избрала республиканца Кевина Маккарти новым спикером.