Количество вооруженных интервенций США за рубежом подсчитал исследовательский центр Конгресса. С 1798 по 2023 годы Штаты применяли вооруженную силу за пределами своих границ 469 раз. При этом после 1991 года таких вторжений было 251. Надо отметить, исследование произведено не для того, чтобы покаяться перед пострадавшими, осудить подобную практику и сделать ее невозможной впредь: напротив, ученые старались оценить эффективность зарубежных вмешательств - вероятно, чтобы Конгресс знал, как организовывать интервенции с большей выгодой.