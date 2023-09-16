С 17 сентября Польша вводит запрет на въезд российских авто

Вслед за республиками Прибалтики Польша заявила о запрете на въезд в страну автомобилей с российскими номерами. Делается это во исполнение разъяснения Евросоюза, которое появилось на днях. Брюссель заявил, что санкционные ограничения требуют прямо на границе конфискации у прибывающих россиян машин, телефонов, кожаной обуви, зубной пасты, женских прокладок и многого другого. Как обстоят дела с прочими товарами из этого перечня, поляки пока не уточнили, но авто они перестанут пускать к себе уже будущей ночью.

К борьбе со всем славянским Варшава подходит системно. Власти Польши объявили тендер на строительство теперь уже электронного барьера на границе с Беларусью на реке Буг. Об этом сообщил на пресс-конференции глава МВД республики Мариуш Каминьский. Длина ограждения составит 172 км. К строительству приступят в этом году.