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С 1 июня Израиль снимает все антиковидные ограничения внутри страны

С сегодняшнего дня в Израиле снимают все антиковидные ограничения. Единственным обязательным условием остается ношение масок в общественных местах. Израильтяне возвращаются к нормальной жизни на фоне массовой вакцинации. Более 75 % взрослого населения уже получили обе дозы препарата.


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