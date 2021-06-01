С 1 июня Израиль снимает все антиковидные ограничения внутри страны

С сегодняшнего дня в Израиле снимают все антиковидные ограничения. Единственным обязательным условием остается ношение масок в общественных местах. Израильтяне возвращаются к нормальной жизни на фоне массовой вакцинации. Более 75 % взрослого населения уже получили обе дозы препарата.