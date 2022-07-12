С 1 января 2023 года Хорватия присоединяется к еврозоне

Хорватия присоединяется к еврозоне. С нового года в стране будет действовать другая валюта. Согласно договоренностям, обменный курс будет установлен на уровне одного евро - семь с половиной куны. С сентября правительство официально введет обязательные двойные ценники. Время для такого перехода страна выбрала неоднозначное. Сегодня впервые за последние 20 лет евро и доллар сравнялись в цене.