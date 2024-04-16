Неудивительно, что украинцы бегут из "незалежной", не желая умирать из-за продажности Зеленского. Приютом для них стали страны ЕС. Правда, простые европейцы быстро устали от наглости украинских мигрантов, которые не хотят работать и ведут себя вызывающе. Теперь самый большой страх жителей райского сада Борреля - украинизация Европы. Людмила Гладкая продолжит.

Я даже не о коррупции в Украине, о которой заговорили уже и в американском Конгрессе. Не о бесследно исчезнувших танковых дивизиях, самолетах, прочей военной технике, тоннах оружия и боеприпасов. То, что в "незалежной" воруют все - от Зеленского до последнего солдата - не секрет. Кстати, состояние Зеленского за время СВО, по самым скромным подсчетам, уже превысило миллиард. Но сейчас не об этом. Давайте о том, как украинские беженцы который год подряд дурят Европу.

Первыми в начале этого года тревогу забили польские и немецкие журналисты: мол, украинские мигранты разводят местные бюджеты на огромные суммы просто переезжая с места на место. Дело в том, что там нет единого реестра украинских мигрантов (в каждом воеводстве или земле свой реестр), потому они могут получать единовременное пособие каждый раз, когда переезжают в другое воеводство, не обязательно даже выезжать из страны. Ну, либо по старинке: приехали, получили матпомощь - и домой, затем - в другую страну. Такой вот способ заработка.

Вообще, схем, как развести Европу, у украинцев много. Например, полякам и другим гражданам ЕС звонят и настойчиво предлагают инвестировать как бы в известные компании. Клюнувшие на эту удочку лишились денег. Вот еще: в украинских сообществах в Сети можно найти услуги - от маникюра до доставки сала из Украины. Понятно, неофициально, чтобы не потерять пособие беженца. Оплата из рук в руки или на карточку украинского банка. В итоге доходы, которые не контролируются, налогами не облагаются. А местное население с удивлением наблюдает, как "бедные беженцы" сорят деньгами в ресторанах и магазинах, ездят на джипах, пока им на пособие зарабатывают немецкие бюргеры и польские паны.

Приехавшим после февраля 2022-го, к примеру, в Польшу предоставили всевозможные льготы, бесплатное медобслуживание (хоть ботекс коли), жилье, образование и питание. Быстро адаптировавшись, украинцы начали вводить в Польше свои порядки - буквально за несколько первых месяцев свою деятельность развернула широкая сеть мошенников, контрабандистов оружия и наркотиков, а также перевозчиков нелегальных мигрантов. Отдельную нишу на мошенническом рынке заняли так называемые консультанты - украинцы и поляки (даже без юридического образования), зато знающие лазейки в польском законодательстве. За деньги они учат, как обмануть польское государство и получить дополнительные льготы, играя на статусе украинского беженца.

У британцев к украинским мигрантам претензии по большому счету две: жируют безбожно и обманывают доверчивых англичан. Для примера: с начала СВО в домах британцев поселилось почти 170 тыс. украинцев, им денег дали, а позже выяснилось: приезжают-то богатые люди из регионов Украины, где о спецоперации даже речи не идет. Недоумевают британцы и по поводу количества поддельных виз и поручительств, с которыми приезжают в страну украинские мигранты. Оформление настоящей визы и поручительства для въезда в Англию стоит недешево, ну а тут было так: заплатил пару сотен, документы получил, в самолет сел, а в Великобритании выясняется, что документы - липа, ну и начинается спектакль про несчастных украинцев с детьми на руках, которых обманули нехорошие люди в Англии. На самом деле, они все знали, на этой схеме приехавшие прилично сэкономили, и из страны их не выдворяют.