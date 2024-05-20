С 20 мая Зеленский стал экс-президентом Украины - что думают об этом эксперты

Украина. 20 мая Зеленский перестал быть законно избранным президентом. Именно 20 мая он должен был сдать бразды своему преемнику, которого полагалось избрать до 31 марта. Стремительно снижается и уровень поддержки киевского главаря. Сейчас он, по данным американских и европейских опросов, опустился ниже 17 %.

На Западе, конечно, крайне обеспокоены катастрофическим падением популярности своей марионетки, но сделать с этим ничего не могут или не хотят. Впрочем, пока не ясно, какие последствия будет иметь утрата политиком легитимности, но можно сказать одно - за эти 5 лет Зеленский натворил столько, что следующему поколению украинцев не разобраться. О достижениях "просроченного президента", смотрите в сюжете Евгения Белоусова.

"Войско взбунтовалось! Говорят, царь - ненастоящий!" - это цитата из знаменитого кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию". Именно так можно описать все происходящее в Украине. Нет, конечно, ВСУ пока покорно служат своей погибели, но с легитимностью Зеленского явно есть проблемы. Сегодня он должен был передать свои права и обязанности новоизбранному президенту. Но не срослось. Выборы, вопреки первоначальной позиции Запада, отменили. С одной стороны, все якобы законно - военное положение прямо запрещает проведение любых избирательных кампаний. С другой, Конституция предусматривает, без каких-либо исключений, что выборы президента должны проводиться на пятый год его каденции. Но с оговоркой, без нового президента продолжает работу старый. Точку в этом вопросе мог бы поставить Конституционный суд, но власти за решением к нему не обращались. Да и недавний визит Блинкена дал понять, что пока Вашингтон все устраивает.

Зеленский власть сохранит, не будет такого, что он придет в кабинет президента, а ему охранник скажет "вы куда, кто вы такой, идите, ваше время закончилось". Такого не будет. Будут работать силовые структуры, Совет национальной безопасности так далее. Будут выполнять его команды, да, при этом все будут кругом говорить о том, что он нелегитимный. Его легитимность сейчас держится только на одном, на признании Запада. До тех пор, пока Запад будет обращаться к нему как президенту, он будет восприниматься как президент. Олег Царев, экс-депутат Верховной рады Украины

Жаль, что у людей никто не спрашивает. Согласно последним опросам, рейтинг Зеленского упал до 17 % и продолжает снижаться. Поговаривают даже, что узурпатор власти в надежде хоть как-то сохранить свою былую популярность начал медийную кампанию. Это у него получается лучше всего. Недавно СБУ сообщила о задержаниивысокопоставленных сотрудников Управления госохраны, которые якобы с тремя другими фигурантами готовили покушение на президента. Конечно же, ничего у заговорщиков не вышло, как и не вышло у Зеленского сдержать хоть одно свое обещание.

На протяжении своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. Это я чувствовал сердцем, это была не только моя работа, правда, это была моя миссия. Следующие пять лет я буду делать все, чтобы вы, украинцы, не плакали. Владимир Зеленский, экс-президент Украины (2019 - 2024 гг.)

За это время, кажется, украинцы, наоборот, выплакали еще одно Черное море. Сотни тысяч погибших в угоду западным хозяевам - вот главное достижение Зеленского. А сколько их еще будет, ведь недавно вступил в силу скандальный закон о мобилизации, призванный "могилизировать" буквально всех.

Нами правят моральные некомпетентные уроды, воюющие на крови, неспособные принимать решение, неспособные принимать позитивную мотивацию, способные только ужесточать ситуацию, делая ее все хуже и хуже некомпетентностью, воровством и неспособностью дать позитив, объяснить людям, за что они воюют, дать надежду на будущее. Все ухудшающие, убивающие бизнес, преследующие группы мыслящих и инакомыслящих людей и так далее. Это диагноз, второй украинской республике конец. Если она просуществует еще какое-то время, то еще несколько сотен тысяч людей погибнет. Алексей Арестович, экс-советник Зеленского

И даже если что-то щелкнет в той голове и Запад изменит свою позицию, разрешив Киеву идти на попятную, Зеленский Шредингера может сыграть со страной злую шутку. Любые документы, которые подпишет уже экс-глава Украины, в дальнейшем могут быть признаны ничтожными.

Может создаться ситуация, когда тот же Путин скажет: "Ребята, а с кем подписывать договор? Полномочия у президента Украины истекли". Сегодня мы подпишем с ним, допустим, какой-то договор, завтра вы придете к власти, станете президентом, вам это не понравится. А они умеют это делать, как по Минским соглашениям. Помните. Они это все отбросят и скажут: "Это нелегитимный президент подписывал". "Я вообще этого не знаю!" - новый президент скажет. Александр Лукашенко, Президент Беларуси (Москва, апрель 2024 г.)

Пока же до нового украинского президента дело не дошло, хотелось бы, чтобы, наконец, дошло до старого. Когда-то будущий главарь нынешней киевской хунты громко заявлял с трибуны, что не допустит войны и всегда будет на стороне мира и украинского народа.

Я сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта. Я готов сейчас встать на колени перед каждым ребенком, который не дождался своего отца. Я готов встать на колени перед каждой женой, которая не дождалась своего мужа. Владимир Зеленский, экс-президент Украины (2019 - 2024 гг.)