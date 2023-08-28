С 30 августа перед въездом в Китай не нужно будет проходить тестирование на COVID-19

Путешественникам с 30 августа 2023 года больше не нужно будет проходить тестирование на нуклеиновые кислоты или антигены COVID-19 перед въездом в Китай, сообщает БЕЛТА.

Китай отказался от политики нулевой терпимости к коронавирусу в конце 2022 года и объявил о смягчении действующих антиковидных требований. С 15 марта 2023 года Китай возобновил выдачу всех типов виз для иностранных граждан.

С 29 апреля нынешнего года власти Китая упростили процедуры антиковидного контроля при въезде в страну. С этого момента было достаточно предоставить результат сданного в течение 48 часов до вылета в Китай теста на антитела.