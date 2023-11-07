С 7 октября в Газе при исполнении служебных обязанностей был убит 161 медработник - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о гибели более 160 медицинского работника в секторе Газа с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает БЕЛТА со ссылкой наРИА Новости

Некоторые из этих людей погибли вместе со своими семьями. Всего же с 7 октября при исполнении служебных обязанностей в Газе погиб 161 медицинский работник, уточнил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер. На брифинге в Женеве он пояснил, что данные приводятся без учета членов семей этих специалистов. Общее число, безусловно, выше.

Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по своим масштабам ракетной атаке со стороны сектора Газа. Позже бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны, под огнем оказывались военные, гражданские, были взяты более 200 заложников. Военное крыло движения объявило о старте операции "Потоп Аль-Аксы".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ в секторе Газа начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС. За несколько дней ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы с Газой и стал наносить авиаудары по объектам на территории анклава. Израиль заявил о полной блокаде Газы. Туда приостановили поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива, отмечает агентство.

В секторе Газа число погибших превысило 10 тыс., около половины из них - дети. Примерно 25 тыс. человек ранены. Число погибших в Израиле превысило 1,4 тыс. человек. В плену у ХАМАС, по разным оценкам, могут находиться порядка 200-250 человек.