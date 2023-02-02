"С этого момента начнется короткая и прямая дорога к ядерной войне" - ведущий Fox News об отправке оружия Киеву

Шаг на пути к эскалации: Запад продолжает накачивать Киев оружием. "С этого момента начнется короткая и прямая дорога к ядерной войне, это безумие", - так отправку США вооружений Украине прокомментировал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.