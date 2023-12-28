С какими последствиями ледяного шторма столкнулись в США

Тысячи домов без электричества, поваленные деревья и перекрытые федеральные трассы - такие последствия ледяного шторма, прошедшего по Северной Дакоте в США. По сообщениям Национальной метеорологической службы, скопления льда в пострадавшем районе самые большие с конца 90-х годов.

