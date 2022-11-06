С какими проблемами сталкиваются обычные европейцы в ЕС, что увидели наши журналисты?

Как минимум не все в порядке с ценами и тарифами в некогда благополучном Евросоюзе. Таких резких скачков давненько не видели местные жители. На фоне тяжелого энергетического кризиса и активной поддержки украинского режима экономика Европы продолжает проседать. Стоимость акций ведущих компаний падает вниз. Промышленность и крупный бизнес в Старом Свете снижают производство, инвесторы попросту уходят. Некоторые компании переносят производства за океан, вызывая едкие комментарии экономистов и политологов. Мол, как можно было повестись на американскую провокацию в Украине, а теперь пожинать плоды изначально самоубийственного решения по санкционным пакетам.

А что же обычные европейцы? Переживут ли они эту зиму? Довольны ли они действиями своих властей? Команда Белтелерадиокомпании отправилась в страны Европейского союза, чтобы получить ответы из первых уст. В студии "Главного эфира" автор рубрики "ЕС как есть" Богдан Петрашко.

Ситуация в Европейском союзе действительно непростая. И причина здесь далеко не в угрозе с Востока, о которой так активно трубят западные СМИ, и не в украинском кризисе, потому что большинство европейцев вообще не интересует происходящее в Незалежной. Главная проблема - кризис энергетический, цены и инфляция, которые он тянет за собой. Только за последние месяцы стоимость продуктовой корзины выросла на 15 %. Цена на дизельное топливо превысила 2 евро за литр. Я уже не говорю о неподъемных счетах за коммунальные услуги. И наша съемочная группа видела все это своими глазами. Сейчас Европа переходит на режим жесткой экономии. Во многих странах температура в офисах и бюджетных учреждениях снижена до 19 градусов. В Ганновере, например, перешли на холодные души во всех общественных учреждениях. Все страны экономят на уличном освещении. Испания ввела комендантский час. Теперь магазины должны гасить свет и закрываться ровно в 22:00. Так что Минск попросту горит и сияет в сравнении, например, с погруженными во тьму Берлином или Парижем.





Богдан, а насколько высок риск того, что социальное напряжение перерастет в массовые протесты и митинги?

Протесты уже начались. Сегодняшний выпуск будет посвящен Италии. Наша съемочная группа освещала масштабные акции протеста, которые прокатились по северу страны. Так, например, тысячи итальянцев собрались в центре Болоньи, чтобы выступить против антироссийских санкций и поставок оружия в Украину. Также протестующие потребовали от властей решить острые социально-экономические проблемы, вызванные резким ростом цен на энергоносители и продовольственные товары. Участие в протестах принимали госслужащие, врачи, учителя, энергетики, студенты и активисты молодежных ассоциаций, фермеры. Они особенно пострадали еще и из-за проблем с поставками калийных удобрений. В целом все мнения жителей Европы, с которыми мне удалось пообщаться, сходятся в одном: ничего хорошего для экономики ЕС эта ситуация не предвещает. Причем, как там считают, это лишь начало, ситуация с приближением зимы будет только ухудшаться. Подробнее в рубрике "ЕС как есть".

Несомненно, санкции - это результат имперских амбиций Запада, говорит протестующий Рикардо.Рабочий класс за это расплачивается, будь то Россия, Беларусь или другие страны Восточной Европы. Запад заставляет нас оплачивать эту войну. В любой ситуации первыми страдают обычные граждане.

Запад и его финансовые империи намеренно заставляют нас оплачивать эту войну. Рост цен начался задолго до украинского кризиса. Да, конечно, украинский кризис усугубил ситуацию, но он не первостепенная причина. Мы видим, что наш протест приведет к важным изменениям не только в Болонье, но и поможет всему рабочему классу.





Роберто говорит, что реальность такова,что последние два месяца люди ощущают высокий уровень нищеты, многие попросту не могут платить по счетам, не могут позволить себе достойный уровень жизни. По его словам, инфляция, цены в супермаркетах растут изо дня в день. Непонятно, кто их устанавливает. "Мы считаем, что зарплата должна расти вместе с инфляцией".

Мы за это выступаем, мы думаем, что война в Украине - это столкновение между мощными империями. Мы не поддерживаем вторжение в Украину, мы не поддерживаем НАТО, потому что эта война альянса, это прокси-война. Украинцы воюют для НАТО. Украинская власть не защищает интересы своего народа, украинское правительство распродает национальные ресурсы и промышленность, запрещает оппозиционные партии. Рабочий класс в Украине, в России везде выступает против войны и желает лучшей жизни для каждого. Роберто

Каждый раз, когда вводятся все новые и новые санкции, они работают не против правительства, а против обычных рабочих граждан, продолжает делиться своим мнением Роберто. Народ обязан платить, хотя он не воюет. В Италии такая же ситуация. Поэтому мы должны выступать против санкций, а не поддерживать войну.