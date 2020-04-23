С каждым днем в европейских эпицентрах распространения коронавируса улучшается динамика выздоровлений

Уменьшение смертности фиксируют в Испании. Премьер-министр страны отметил, что смягчение ограничительных мер было хорошим знаком в борьбе с болезнью.

"Мы идем в правильном направлении. На фоне снижения мы можем снимать ограничения еще больше. Но для этого нам нужна лучшая координация в вертикали власти. Однако последнее слово в снятии местных ограничений все равно будет за муниципалитетами".