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С каждым днем в европейских эпицентрах распространения коронавируса улучшается динамика выздоровлений
В Италии выписали рекордное число пациентов.
Уменьшение смертности фиксируют в Испании. Премьер-министр страны отметил, что смягчение ограничительных мер было хорошим знаком в борьбе с болезнью.
Педро Санчес, премьер-министр Испании:
"Мы идем в правильном направлении. На фоне снижения мы можем снимать ограничения еще больше. Но для этого нам нужна лучшая координация в вертикали власти. Однако последнее слово в снятии местных ограничений все равно будет за муниципалитетами".
В Южной Корее для посещения открыли рекреационный лес.
Перед вояжем - обязательно измерить температуру. Власти планируют ослабить меры социального дистанцирования после майских праздников.
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