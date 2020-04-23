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С каждым днем в европейских эпицентрах распространения коронавируса улучшается динамика выздоровлений

В Италии выписали рекордное число пациентов.

Уменьшение смертности фиксируют в Испании. Премьер-министр страны отметил, что смягчение ограничительных мер было хорошим знаком в борьбе с болезнью.

Педро Санчес, премьер-министр Испании:

"Мы идем в правильном направлении. На фоне снижения мы можем снимать ограничения еще больше. Но для этого нам нужна лучшая координация в вертикали власти. Однако последнее слово в снятии местных ограничений все равно будет за муниципалитетами".

В Южной Корее для посещения открыли рекреационный лес.

Перед вояжем - обязательно измерить температуру. Власти планируют ослабить меры социального дистанцирования после майских праздников.

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