С космодрома Байконур запустили грузовой корабль "Прогресс"

Он доставит на орбиту больше двух тонн груза. Это еда и вода, лекарства, топливо, оборудование для научных экспериментов. Ну и, конечно, посылки для членов экипажа Международной космической станции. Стыковка должна состояться 9 декабря в автоматическом режиме.