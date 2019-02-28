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С космодрома Куру состоялся первый запуск спутников для глобального Интернета OneWeb

Первый запуск спутников для глобального Интернета OneWeb состоялся этой ночью с космодрома Куру воФранцузской Гвиане. Система сможет предоставлять доступ в Интернет практически в любой точке Земли. Если эксплуатация аппаратов будет признана успешной, начнутся регулярные запуски для развертывания полноценной орбитальной группировки из 650 спутников. Роскосмос икомпания Arianespace планируют следующий старт российской ракеты-носителя "Союз" скосмодрома Куру29марта.

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