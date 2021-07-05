ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

С кулаками и оскорблениями американцы отметили свой День независимости

В крупных городах страны активисты BLM и ЛГБТ-движения устроили акции протеста. Митингующие выступили против жестокости полиции и системного неравенства. Однако мирно провести демонстрации не вышло. В Лос-Анджелесе толпа столкнулась с консервативными контрпротестующими. Словесная перебранка вскоре переросла в драку.

О задержаниях не сообщалось. За протестами следили полицейские на велосипедах.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все