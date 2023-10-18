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С момента обострения палестино-израильского конфликта погибли сотни детей - ЮНИСЕФ
ЮНИСЕФ сообщил о гибели сотен детей с момента обострения палестино-израильского конфликта. Более 300 тыс. были вынуждены покинуть свои дома. По последним данным, больше 500 человек погибли при ракетном ударе по больнице в секторе Газа, еще около 900 - пострадали. Президент Палестины объявил трехдневный траур по жертвам.
В то же время армия обороны Израиля опровергает причастность к взрыву, заявив о "неудачном пуске ракеты с территории сектора Газа". Глава МИД Иордании заявил об отмене запланированного на 18 октября саммита с участием Джо Байдена и лидеров Египта и Палестины.
Ранее Россия и ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН на сегодня в связи с ударом по больнице в Газе.
На фоне атаки на больницу в мире вспыхнула новая волна протестов. Акции прошли в Бейруте, Тунисе, Багдаде. Люди вышли на улицы в Берлине, Анкаре. В Стамбуле толпа протестующих, используя фейерверки, попыталась прорваться на территорию израильского консульства.
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