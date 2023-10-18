С момента обострения палестино-израильского конфликта погибли сотни детей - ЮНИСЕФ

ЮНИСЕФ сообщил о гибели сотен детей с момента обострения палестино-израильского конфликта. Более 300 тыс. были вынуждены покинуть свои дома. По последним данным, больше 500 человек погибли при ракетном ударе по больнице в секторе Газа, еще около 900 - пострадали. Президент Палестины объявил трехдневный траур по жертвам.

В то же время армия обороны Израиля опровергает причастность к взрыву, заявив о "неудачном пуске ракеты с территории сектора Газа". Глава МИД Иордании заявил об отмене запланированного на 18 октября саммита с участием Джо Байдена и лидеров Египта и Палестины.

Ранее Россия и ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН на сегодня в связи с ударом по больнице в Газе.