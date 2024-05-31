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С начала 2024 года в Эфиопии зарегистрировано более 1,8 млн случаев заболевания малярией
С начала мая в Эфиопии зарегистрировано 314 погибших от малярии и более 1,8 млнслучаев инфицирования с начала 2024 года. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованные 30 мая.
Как отмечается в информационном бюллетене, случаи заражения малярией фиксировались в период с 1 по 26 мая в Оромии, Амхаре, а также в Юго-Западном и Южном регионах страны.
Данные ВОЗ, пишет БЕЛТА, показывают негативную тенденцию. Число случаев малярии, зарегистрированных в этом году, в разы превышает их количество за аналогичный период 2023 года. Этот показатель является самым высоким за последние 7 лет.
Как сообщают в организации, представители ВОЗ продолжают поддерживать правительство и жителей страны, доставляя жизненно необходимые материалы для борьбы с малярией и проводя обучение медицинских работников. Однако сообщается об острой нехватке экспресс-тестов для выявления инфекции, особенно в отдаленных районах и районах с затрудненным доступом.
Местные власти заявляют, что продолжающийся сезон дождей в Эфиопии еще больше усугубляет распространение болезни. Во избежание этого представители власти будут способствовать повышению осведомленности и профилактике болезни в регионах.
Фото: БЕЛТА
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