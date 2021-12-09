С начала года 85 украинцев задержаны в Польше за перевозку беженцев

В Польше с начала года арестовано 85 украинцев, которые помогали нелегалам попасть в эту страну. Треть задержанных за решеткой, ждет суда и тюремных сроков длительностью до 6 лет. Остальные депортированы. Такую статистику привело посольство Украины в Польше. Известно, что украинцы не единственные и не основные организаторы трафика нелегалов: за причастность к этому преступному бизнесу в Польше только в последние месяцы задержаны сотни людей. Характерно, что белорусов среди этих преступников нет.