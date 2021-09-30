С начала года из лагерей для беженцев в Литве сбежали более 700 человек

Мигранты бегут из литовских лагерей смерти. Так, МВД Литвы с начала года недосчиталось более 700 человек. Из них 146 задержаны и возвращены в центры. Люди буквально спасаются от бесчеловечных условий жизни - просроченной еды, антисанитарии, отсутствия медицинской помощи. Кроме того, прошения о получении статуса беженца остаются без ответа. Более 2 тысяч мигрантов обратились с просьбой. При этом 645 заявлений рассмотрены, но не удовлетворены. Сейчас мигрантов расселяют в пяти местах, привлекая к охране пограничников, правоохранителей и работников пенитенциарной системы. В последнее время побеги участились, в связи с чем МВД предложило увеличить количество офицеров и патрульных, а также ввести должность координатора по вопросам безопасности для каждого центра.