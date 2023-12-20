С начала конфликта в секторе Газа погибли не менее 66 сотрудников СМИ

Не менее 66 журналистов и других сотрудников СМИ погибли с начала конфликта в секторе Газа. Об этом сообщается на сайте Международной федерации журналистов (IFJ), пишет БЕЛТА.

В то же время Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) заявила, что 2023 год стал особенно смертоносным для журналистов, работающих в зонах конфликтов: данный показатель почти удвоился по сравнению с предыдущими тремя годами. Кроме того, в ЮНЕСКО указали на тенденцию роста случаев гибели журналистов в зонах конфликтов на фоне снижения общего числа их смертей. В организации объясняют такую глобальную тенденцию значительным снижением в этом году числа убийств сотрудников СМИ за пределами зон конфликтов. По данным ЮНЕСКО, данный показатель стал самым низким за последние пятнадцать лет.