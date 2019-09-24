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С норвежской рыбной фермы уплыли 10 тысяч лососей

В Норвегии 10 тысяч лососей уплыли с рыбной фермы и попали в самый большой фьорд страны. Выращенные на рыбоводческих предприятиях особи переносят вирус, который угрожает их диким сородичам. В связи с инцидентом проводится масштабная рыбалка. В ней участвуют и местные жители. С начала года с рыбных ферм в Норвегии уплыли уже почти триста тысяч лососей - это почти вдвое больше, чем в прошлом году.

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