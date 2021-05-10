С новой силой разгораются беспорядки в Восточном Иерусалиме

За последние дни в ходе беспорядков пострадали сотни человек. Сегодня власти города были вынуждены изменить маршрут традиционного шествия. Для разгона демонстрантов правоохранители применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Самые жесткие столкновения происходили минувшей ночью - в канун священного для мусульман месяца Рамадан. Эпицентром протеста стала мечеть Аль-Акса. Напомним, изначально протесты вызвали планы по выселению палестинцев из одного из районов. Израильские правоохранители не церемонились. В ход шли спецсредства и грубая физическая сила. Не обошлось без задержаний.

