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С новой силой разгораются беспорядки в Восточном Иерусалиме
За последние дни в ходе беспорядков пострадали сотни человек. Сегодня власти города были вынуждены изменить маршрут традиционного шествия. Для разгона демонстрантов правоохранители применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Самые жесткие столкновения происходили минувшей ночью - в канун священного для мусульман месяца Рамадан. Эпицентром протеста стала мечеть Аль-Акса. Напомним, изначально протесты вызвали планы по выселению палестинцев из одного из районов. Израильские правоохранители не церемонились. В ход шли спецсредства и грубая физическая сила. Не обошлось без задержаний.
Директор мечети Аль-Акса просит у мусульманского мира о помощи, ведь в ходе столкновений внутреннее убранство было серьезно повреждено. Сейчас полиция закрыла евреям доступ к Храмовой горе. А в район Старого города переброшены тысячи бойцов пограничной службы Израиля.
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