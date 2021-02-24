С ноября не прекращаются акции протеста в Ереване

В Армении сторонники оппозиции посещают ереванские вузы, призывая студентов и преподавательский состав присоединиться к антиправительственным акциям. Накануне тысячи человек вышли на улицы Еревана, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Многочисленная колонна протестующих парализовала автомобильное движение. Блокировали манифестанты и здание полиции. Они призвали присоединиться к протесту силовиков.



На этот раз полиция задержала более полусотни активистов.



