ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

С ноября не прекращаются акции протеста в Ереване

В Армении сторонники оппозиции посещают ереванские вузы, призывая студентов и преподавательский состав присоединиться к антиправительственным акциям. Накануне тысячи человек вышли на улицы Еревана, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Многочисленная колонна протестующих парализовала автомобильное движение. Блокировали манифестанты и здание полиции. Они призвали присоединиться к протесту силовиков.

На этот раз полиция задержала более полусотни активистов.

Не утихают протесты в Испании

Полиция Испании готовится к девятому дню протестов в поддержку арестованного рэпера Пабло Аселя

. Манифестанты бросают в полицейских стеклянные бутылки, сооружают баррикады. В ответ стражи порядка действуют профессионально - с применением силы.

Реформа закона о свободе слова в Испании

Изображение

Глава МИД Испании заявила, что "нельзя путать свободу слова и насилие". Напомним, музыканта осудили, в первую очередь, за прославление терроризма.

Власти уже анонсировали реформу уголовного закона, чтобы более конкретно обозначить преступления, связанные со свободой слова.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все