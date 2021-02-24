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С ноября не прекращаются акции протеста в Ереване
В Армении сторонники оппозиции посещают ереванские вузы, призывая студентов и преподавательский состав присоединиться к антиправительственным акциям. Накануне тысячи человек вышли на улицы Еревана, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Многочисленная колонна протестующих парализовала автомобильное движение. Блокировали манифестанты и здание полиции. Они призвали присоединиться к протесту силовиков.
На этот раз полиция задержала более полусотни активистов.
Не утихают протесты в Испании
. Манифестанты бросают в полицейских стеклянные бутылки, сооружают баррикады. В ответ стражи порядка действуют профессионально - с применением силы.
Реформа закона о свободе слова в Испании
Глава МИД Испании заявила, что "нельзя путать свободу слова и насилие". Напомним, музыканта осудили, в первую очередь, за прославление терроризма.
Власти уже анонсировали реформу уголовного закона, чтобы более конкретно обозначить преступления, связанные со свободой слова.
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