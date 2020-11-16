Победу на выборах президента Молдовы одержала Майя Санду. У нее почти 58 % голосов, а у соперника (это нынешний глава государства Игорь Додон) - 42. Как ожидается, новая глава Молдовы сменит внешнеполитический вектор развития страны на прозападный. С победой на выборах Майю Санду поздравил Игорь Додон, действующий президент призвал своих сторонников не выходить на акции протеста, но отметил, что намерен оспорить в суде победу оппонента из-за беспрецедентного количества нарушений во время выборов, которые зарегистрировал его избирательный штаб.



