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С приходом Байдена к власти Белый дом превратился в офис семейства Соросов
С приходом Байдена к власти Белый дом превратился в офис семейства Соросов. Наследник империи Александр стал завсегдатаем центра принятия политических решений США, где активно лоббирует свои интересы. Украина как водораздел между республиканцами и демократами играет тут ключевую роль. Разлагать это государство начинал еще Джордж, а дивиденды снимает уже Александр.
Французский журналист Жюль Венсен опубликовал расследование, в котором утверждает, что Александр Сорос договорился с украинскими властями о выделении 400 квадратных километров земель под захоронение опасных отходов. По условиям сделки, Украина бессрочно и безвозмездно передает земли химическим, фармацевтическим и нефтяным компаниям США. Речь идет о землях в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Такер со своими нарративами и интервью, банально, мешает делать деньги в тумане войны. Людоедское семейство - едва ли не основной бенефициар происходящего на Украине. Самое интересное, что раньше в стране это прекрасно понимали и устраивали соответствующие приемы. В 2004 году Джорджа Сороса люди забросали презервативами с майонезом и окатили водой.
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Интересная взаимосвязь, не находите? До тех пор, пока в стране Сороса гонят влажными тряпками в сторону границы, она процветает и развивается, а как только перед ними начинают кланяться и заискивать, тут же появляются могильники с ядохимикатами и полыхает война. Беларусь в свое время избавилась от таких перспектив твердым решением Александра Лукашенко.
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