С просьбой о поставках нефти в США Байден отправился в Саудовскую Аравию

Высокие цены на американских заправках, рекордная инфляция и собственный падающий рейтинг вынуждают Джо Байдена искать помощи у тех, кого он некогда пытался убрать из большой политики. С просьбой о поставках нефти в США американский президент отправился в Саудовскую Аравию, которую когда-то обещал сделать "страной-изгоем" за предполагаемое убийство журналиста Джамаля Хашогги. В ходе своей предвыборной кампании он прямо обвинил в преступлении наследного принца.