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С просьбой о поставках нефти в США Байден отправился в Саудовскую Аравию

Высокие цены на американских заправках, рекордная инфляция и собственный падающий рейтинг вынуждают Джо Байдена искать помощи у тех, кого он некогда пытался убрать из большой политики. С просьбой о поставках нефти в США американский президент отправился в Саудовскую Аравию, которую когда-то обещал сделать "страной-изгоем" за предполагаемое убийство журналиста Джамаля Хашогги. В ходе своей предвыборной кампании он прямо обвинил в преступлении наследного принца.

Теперь же пришлось отмалчиваться на прямой вопрос журналистов, пока принц усмехался ему прямо в лицо.

Позже Байден рассказал, что по-прежнему считает принца ответственным за убийство Хашогги. Однако это не помешало американской делегации заключить 18 соглашений с Эр-Риядом. Было объявлено, что Саудовская Аравия обязывается поддерживать баланс мирового нефтяного рынка. Потенциальный изгой теперь - главная надежда американского бизнеса.

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