С протестами против роста цен на улицы столицы Индонезии вышли рабочие, студенты и фермеры

Мы требуем снижения цен на предметы первой необходимости, базовые тарифы на электроэнергию, газ, тарифы на проезд и подоходные налоги, потому что последствия этого повышения делают людей несчастными, особенно при низкой заработной плате в Индонезии

Ниник Элит, представитель Народного рабочего движения Индонезии