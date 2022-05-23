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С протестами против роста цен на улицы столицы Индонезии вышли рабочие, студенты и фермеры
Неспособность противостоять рукотворно созданному кризису закономерно вызывает недовольство населения. С протестами на улицы столицы Индонезии вышли рабочие, студенты и фермеры. Они требуют снизить цены на предметы первой необходимости. Высокая стоимость вещей, которыми граждане пользуются ежедневно, сильно бьет по кошельку.
Мы требуем снижения цен на предметы первой необходимости, базовые тарифы на электроэнергию, газ, тарифы на проезд и подоходные налоги, потому что последствия этого повышения делают людей несчастными, особенно при низкой заработной плате в Индонезии
"Желтые жилеты" заявляют о растущей бедности
Недовольна проводимой политикой и часть жителей Пятой республики. Протестная колонна "желтых жилетов" опять заполонила улицы Парижа. Манифестанты - против существующей социальной системы, из-за которой ограниченный круг французов богатеет за счет остального населения.