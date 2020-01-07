С Рождеством православных поздравил Папа Римский, пожелав света и мира. Понтифик обратился к собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане. Он призвал паству аплодисментами поприветствовать православных и католиков восточных церквей. Накануне Папа Римский Франциск провел в Ватиканской базилике торжественную мессу по случаю отмечаемого католиками праздника Богоявления.