С сегодняшнего дня в 10 областях Украины действует военное положение

К событиям в Украине. С сегодняшнего дня до 26 декабря в 10 областях страны действует военное положение. И пока политики и эксперты обсуждают причины и последствия Керченского конфликта, рядовым украинцам остается гадать, как изменится их жизнь в новых условиях.



В Бердянске и Мариуполе усилена охрана портов. На объектах ожидается увеличение числа военных. На данный момент пограничники проводят патрулирование акватории Азовского моря. Президент Украины подчеркивает, что военное положение в стране означает лишь оборонительные действия. Но обращает внимание ведущих украинских СМИ: все это "не игрушки".



А вот риторика российского президента взвешенная и аргументированная. Владимир Путин напомнил, что в сентябре этого года такой же караван украинских военных кораблей уже проходил по Керченскому проливу в Азовское море, однако в тот раз все было сделано в соответствии с требованиями: украинская сторона предоставила исчерпывающую информацию о маршруте и цели перехода.



Причины и последствия инцидента в Керченском проливе анализируют и политики, и обозреватели мировых СМИ. Авторитетное американское издание Bloomberg также считает, что введение военного положения в Украине после задержания Россией украинских судов похоже на предвыборную уловку президента Порошенко.



"Первоначально план президента состоял в том, чтобы ввести режим военного положения во всей стране, что нарушило бы ход избирательных кампаний его соперников. Однако это не сработало".

Выборы же назначены на 31 марта - дату утвердила Верховная рада. Учитывая 30-дневный срок военного положения, на предвыборную кампанию с полноценным участием всех политических конкурентов Порошенко времени будет достаточно.

Тем временем предъявлены обвинения 12 украинским морякам с задержанных пограничниками ФСБ судов. Речь идет о незаконном пересечении границы России, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в Крыму. Согласно Уголовному кодексу России, им грозит 6 лет тюрьмы. По мнению экс-главы Службы внешней разведки Украины генерала Николая Маломужа, Киев подставил своих моряков, отдав трем судам приказ нарушить госграницу России.

Об этом он заявил в интервью порталу Politeka Online. "Если украинские власти сознательно выбрали для кораблей этот маршрут и формат движения, то это является большим преступлением", - подчеркнул генерал Маломуж.

