С Трампа могут снять все обвинения, но при одном условии

Информация была опубликована на личном портале американского радиоведущего Хью Хьюитта. В своем интервью с Трампом он задал экс-президенту вопрос об уголовных статьях, которые грозят ему 20 годами лишения свободы.

Трамп не исключил, что ему могут предложить пойти на сделку с прокурорами, по которой обвинения в его адрес могут "исчезнуть", если он откажется от участия в президентской гонке. Тем не менее, политик подчеркнул, что не стал бы соглашаться на такое предложение.