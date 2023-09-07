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С Трампа могут снять все обвинения, но при одном условии
Бывший президент США Дональд Трамп в среду озвучил условие, при котором, по его мнению, он может быть помилован, сообщает РИА Новости.
Информация была опубликована на личном портале американского радиоведущего Хью Хьюитта. В своем интервью с Трампом он задал экс-президенту вопрос об уголовных статьях, которые грозят ему 20 годами лишения свободы.
Трамп не исключил, что ему могут предложить пойти на сделку с прокурорами, по которой обвинения в его адрес могут "исчезнуть", если он откажется от участия в президентской гонке. Тем не менее, политик подчеркнул, что не стал бы соглашаться на такое предложение.
Всего Трампу предъявлено 91 обвинение, которые составляют четыре уголовных дела. Экс-президент США называет открытый против него процесс попыткой преградить ему путь в Белый дом.
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