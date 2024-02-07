ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

С военного склада элитного подразделения Молдовы украли более 3 тыс. патронов

Более 3 тысяч патронов пропало со склада боеприпасов молдавской бригады спецназначения. Пропажу обнаружили в ходе подготовки к учениям. Вместо искомых патронов в ящиках оказались песок и камни. По всей видимости, отрабатывать тактические действия придется, вооружившись чем попало.

Напомним, в этом году Молдову планируют включить в зону так называемого "Военного шенгена". Поэтому опустошать склады элитных подразделений страны станет в разы проще.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все