С военного склада элитного подразделения Молдовы украли более 3 тыс. патронов

Более 3 тысяч патронов пропало со склада боеприпасов молдавской бригады спецназначения. Пропажу обнаружили в ходе подготовки к учениям. Вместо искомых патронов в ящиках оказались песок и камни. По всей видимости, отрабатывать тактические действия придется, вооружившись чем попало.