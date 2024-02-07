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С военного склада элитного подразделения Молдовы украли более 3 тыс. патронов
Более 3 тысяч патронов пропало со склада боеприпасов молдавской бригады спецназначения. Пропажу обнаружили в ходе подготовки к учениям. Вместо искомых патронов в ящиках оказались песок и камни. По всей видимости, отрабатывать тактические действия придется, вооружившись чем попало.
Напомним, в этом году Молдову планируют включить в зону так называемого "Военного шенгена". Поэтому опустошать склады элитных подразделений страны станет в разы проще.
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