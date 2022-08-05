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О чем говорят новые этикетки на продуктах в Германии

В Германии ищут новые способы сэкономить на дорожающей электроэнергии. В магазинах Берлина на продуктах появились этикетки с надписью "Допускается хранение без холодильника". Теперь бережливые немцы могут выбирать товары, не требующие специальных условий для хранения.


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