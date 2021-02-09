Саакашвили призывает Грузию к протестам

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили через социальную сеть призвал своих сторонников в Грузии к неповиновению властям и несоблюдению действующих в стране ограничений по коронавирусу. Эти действия властей он называет незаконными, а будущие протесты - правом и обязанностью каждого гражданина. "Если мы хотим будущего для нас и наших детей, мы должны заявить властям, что не будем выполнять установленные ими незаконные ограничения, не будем платить установленные ими штрафы", - заявил Саакашвили в соцсети. Кстати, по словам главного эпидемиолога Грузии, распространяемость коронавируса по сравнению с данными первых недель ноября-декабря снизилась почти в десять раз. Теперь все в руках самих жителей.