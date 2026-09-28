Громкое заявление прозвучало из британской столицы. Мэр Лондона Садик Хан выступил за возвращение Великобритании в состав Евросоюза.

Садик Хан назвал Brexit главным экономическим самоповреждением в истории королевства. По его словам, изоляция уже лишила Лондон 30 млрд фунтов, а общий ВВП рухнул на 10 %. Ситуацию усугубляет и жесткий курс Белого дома, который окончательно отвернулся от Европы.

Слова столичного мэра вызвали бурные споры в парламенте, но эксперты признают: британские элиты охвачены паникой. На фоне разрыва связей с Вашингтоном и ближневосточного кризиса возвращение под крыло Брюсселя видится Лондону единственным спасением от неминуемого банкротства.

Кроме того, цены на дизтопливо в Великобритании установили исторический рекорд - 2,65 доллара за 1 л.