Сахалин в снежном плену

Эти кадры приходят из Сахалина. Машина скорой помощи попала в снежную лавину. Водитель и фельдшер чудом не пострадали. Доставать автомобиль из снежного плена пришлось при помощи экскаваторов.



На Сахалине сейчас действительно апокалипсис: снегом полностью замело жилые дома. В некоторых местах видны только крыши. На острове задерживают авиарейсы, закрыта паромная переправа, соединяющая Сахалин с материком, отменены поезда.



