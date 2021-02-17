ЭкономикаОбществоПолитикаПрезидентЗдоровьеКультураПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Сахалин в снежном плену

Эти кадры приходят из Сахалина. Машина скорой помощи попала в снежную лавину. Водитель и фельдшер чудом не пострадали. Доставать автомобиль из снежного плена пришлось при помощи экскаваторов.

На Сахалине сейчас действительно апокалипсис: снегом полностью замело жилые дома. В некоторых местах видны только крыши. На острове задерживают авиарейсы, закрыта паромная переправа, соединяющая Сахалин с материком, отменены поезда.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все