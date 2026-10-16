Сахар дорожает по всему миру - цены взлетели уже более чем на 30 %

Очередной удар по глобальной продовольственной безопасности. Мировые цены на сахар взлетели более чем на 30 % из-за аномальных погодных явлений.

Как сообщает "Нью-Йорк таймс ", экстремально жаркое лето, которое вызвало природный феномен Эль-Ниньо, буквально выжгло тростниковые плантации ключевых экспортеров. Больше всего пострадала Индия, которая из-за неурожая сама была вынуждена начать закупки сахара за рубежом, что привело к удорожанию продовольствия.

Сильный удар по рынку нанесли и ливни в Южном полушарии. Бразилия, крупнейший производитель, была вынуждена приостановить уборку сахарного тростника и его переработку на заводах.



При этом Международная организация по сахару уже спрогнозировала глобальный дефицит сырья на грядущий сезон.