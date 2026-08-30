Власти немецкой земли Саксония-Анхальт готовят полицию к подавлению массовых беспорядков. На две недели местные блюстители порядка переведены на усиленный режим несения службы.

6 сентября в регионе пройдут выборы в земельный парламент. Все опросы показывают, что убедительную победу одержат представители партии "Альтернатива для Германии". По всей стране началась мобилизация противников АдГ, которые уже съезжаются в Саксонию-Анхальт. Они намерены устроить здесь восстание и силой добиться отмены результатов голосования. Локальные акции протеста и атаки на сторонников "Альтернативы для Германии" уже начались.

К концу следующей недели власти ожидают в регионе подлинного восстания приезжих активистов. На улицы намерены выйти и сторонники АдГ.

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