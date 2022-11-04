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Салливан тайно встретился с Зеленским
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прибыл в Киев с необъявленным визитом, сообщает РИАНовости со ссылкой на Блумберг.
По данным агентства, чиновник Белого дома провел в украинской столице встречу с Владимиром Зеленским, а также с руководителем его офиса Андреем Ермаком.
В Вашингтоне эту информацию подтвердили.
"Советник Салливан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой офиса президента Андреем Ермаком, министром обороны Алексеем Резниковым и другими", -сообщили там.
Как отмечается, Салливан проинформировал украинское руководство о новом пакете военной помощи на сумму 400 миллионов долларов, а также подтвердил намерение продолжать оказывать Киеву экономическую и гуманитарную поддержку.
После начала Россией военной спецоперации на Украине Вашингтон и его союзники по НАТО стали поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Фото: @AP
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