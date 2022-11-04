Салливан тайно встретился с Зеленским

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прибыл в Киев с необъявленным визитом, сообщает РИАНовости со ссылкой на Блумберг.

По данным агентства, чиновник Белого дома провел в украинской столице встречу с Владимиром Зеленским, а также с руководителем его офиса Андреем Ермаком.

В Вашингтоне эту информацию подтвердили.

"Советник Салливан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой офиса президента Андреем Ермаком, министром обороны Алексеем Резниковым и другими", -сообщили там.

Как отмечается, Салливан проинформировал украинское руководство о новом пакете военной помощи на сумму 400 миллионов долларов, а также подтвердил намерение продолжать оказывать Киеву экономическую и гуманитарную поддержку.

После начала Россией военной спецоперации на Украине Вашингтон и его союзники по НАТО стали поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.