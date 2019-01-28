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Салют Победы прогремел над Петербургом

Красочным фейерверком в городе на Неве завершились торжества в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. За 10 минут в зимнее небо выпустили 3 тысячи фейерверков. На пушки была возложена роль звукового сопровождения всей огненной феерии.

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