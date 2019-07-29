Салют в честь 75-летия освобождения Бреста прогремел в Москве

Салют в честь 75-летия освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков прогремел в Москве. Именно этот белорусский город первым из советских городов в 41-м принял на себя вражеский удар. А оборона Брестской крепости стала одной из самых героических страниц Великой Отечественной. Салют на Поклонной горе -часть проекта к юбилею Победы. Всего дадут 17 салютов. Первый прогремел 10 апреля в честь освобождения Одессы. Последний дадут 9 мая 2020 года в честь освобождения Праги.