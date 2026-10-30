Самарин: Белорусский народ никогда не оставался равнодушным к страданию и боли чужих людей

Участие Беларуси в гуманитарной операции в Алешках - это очередное подтверждение миротворческой позиции нашей страны. Мнение эксперта.

Стив Самарин, политолог (США):

"Белорусский народ никогда не оставался равнодушным к страданию и боли чужих людей, тем более в данном случае, в Алешках, это соседи Республики Беларусь. Поэтому неудивительны инициативы белорусского народа и белорусского руководства оказать помощь. Сегодня Соединенные Штаты и Республика Беларусь работают вместе. Наша первая леди еще в мае проявила инициативу и выступила с этой инициативой оказать помощь. И вот здесь рука помощи, протянутая белорусским народом. Это не просто символ, это действительно серьезная поддержка людей, которые оказались в столь сложном положении".